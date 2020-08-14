Son dakika... Malatya'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
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Son dakika... Malatya'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Son dakika gelişmesine göre Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Son dakika... Malatya'da 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması
14.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:12

Malatya Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bugün Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda toplandı.

Kovid-19'un 65 yaş üstündeki kişileri daha fazla etkilediği, bu kapsamda bazı düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına karar verildi. Belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

Ayrıca kurul, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da 15 Ağustos itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın "anne, baba, anneanne ve babaanne" durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verdi.

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Kaynak: AA

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