Son dakika... Malatya'da 321 litre boğma içki ele geçirildi
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Son dakika... Malatya'da 321 litre boğma içki ele geçirildi

11.12.2020 21:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:59
Son dakika... Malatya'da 321 litre boğma içki ele geçirildi

Son dakika haber... Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Malatya'da polis tarafından yapılan operasyonda 321 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, kentte bir iş yerinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli A.K.'nin iş yeri, depo ve ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda, plastik şişelerde toplam 321 litre alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında "5607 SKM" kapsamında yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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