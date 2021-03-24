Son dakika: Malatya'da 116 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Malatya'da 116 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

24.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:59
Son dakika: Malatya'da 116 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da 116 bin 800 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 116 bin 800 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde kentte içi tütün doldurulmuş makaron ile bandrolsüz makaron satışı yapıldığı tespit edildi.

Bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 110 bin adet makaron, 6 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 1347 adet sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Aleyna Tilki Merve Dizdar Jason Statham
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Malatya'da 116 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:00:36. #1.14#
title