Son dakika: Malatya'da 116 bin 800 kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Malatya'da 116 bin 800 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 116 bin 800 adet makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışması neticesinde kentte içi tütün doldurulmuş makaron ile bandrolsüz makaron satışı yapıldığı tespit edildi.

Bir araçta arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 110 bin adet makaron, 6 bin 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron ile 1347 adet sigara sarma kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş