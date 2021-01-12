Son dakika! Malatya'da 101 kilo 850 gram eroin ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika! Malatya'da 101 kilo 850 gram eroin ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

12.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:35
Son dakika! Malatya'da 101 kilo 850 gram eroin ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde ceviz çuvallarına gizlenmiş 101 kilo 850 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde ceviz çuvallarına gizlenmiş 101 kilo 850 gram eroin ele geçirilen operasyonla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 7 Ocak'ta Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında bir yolcu minibüsünde yaptığı aramada ceviz çuvallarının içine gizlenmiş 198 paket halinde 101 kilo 850 gram eroin ele geçirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler K.S, H.İ, M.Z.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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