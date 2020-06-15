Son dakika... Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verildi
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Son dakika... Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verildi

Son dakika haberleri: Malatya Büyükşehir Belediyesi son olarak TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Son dakika... Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verildi
15.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:20

Malatya Büyükşehir Belediyesi son olarak TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TSE tarafından yapılan tetkikler sonucunda, çalışmalarına 2019 yılında başladığı TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini alarak, çevre dostu bir belediye olduğunu belgeledi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz, belediyenin toplantı salonunda, TS ISO EN 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a verdi.

Belediye olarak hizmetlerimizde bir standardı yakalamayı amaçladıklarını aktaran Gürkan, "TSE, EN, ISO standartları anlamında bütün bu kriterlere uygun bir yönetim ve hizmet yapısının bütün birimlerle birlikte yapılması hususunda çalışmalar başlattık. Yapılan çalışmalar neticesinde Büyükşehir Belediyesi olarak, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandık. Bu belgeyi alırken emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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