Son Dakika: Malatya-Baskil feribotu akşam seferlerine başladı Son dakika haberi... Karakaya Baraj gölü üzerinde Malatya ile Baskil arasında çalışan feribotlar yaz sezonundan dolayı akşam seferlerine başladı.

Karakaya Baraj gölü üzerinde Malatya ile Baskil arasında çalışan feribotlar yaz sezonundan dolayı akşam seferlerine başladı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat yaptığı açıklamada, yaz döneminde sahile yakın köylerde bağ ve bahçelerde tarımsal faaliyetlerde artış olduğunu söyledi.

Kalabalık dolayısıyla iki feribot ek olarak sefer yapacağını işaret eden Akmurat, Malatya'dan Baskil'e saat 21.00'de, Baskil'den de Malatya'ya saat 21.30'da feribotun hareket edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA