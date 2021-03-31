Son dakika: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar
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Son dakika: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Siirt'te 2 gündür bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar

Siirt'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

SİİRT - Siirt'te 2 gündür bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi Mezopotamya Sitesi mevkiinde bulunan bir çam ağacına çıkan kedi aşağı inemedi. 2 gündür ağaçtan inemediği öğrenilen kediyi fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekipler mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden kurtaracağı sırada kedi kendini aşağı bıraktı. İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı açtıkları battaniyeye düşen kedi kurtarıldı.

Son dakika: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar
Son dakika: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar
Son dakika: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar
Son dakika: Mahsur kaldığı ağaçtan atlayan kediyi çarşaf gererek kurtardılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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