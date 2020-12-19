Son dakika: Mahsur kalan yavru kedi, kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre TRABZON'da düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON'da düştüğü boşlukta mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kalkınma Mahallesi'nde apartman ile kayalıklar arasındaki boşluktan kedi sesi geldiğini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, vinç yardımı ile 20 metrelik boşluğa inerek, mahsur kalan kediyi kurtardı. Yaralı olmadığı tespit edilen kedi, sokakta koşarak gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı