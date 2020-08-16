Son Dakika | Mahsur kalan köpeği jandarma kurtardı Gelen son dakika haberine göre Bartın'da, uçurum kenarında mahsur kalan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Bartın'da, uçurum kenarında mahsur kalan köpeği jandarma ekipleri kurtardı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıdere köyünde yaşayan M.D (41), Akçabelen mevkisinde uçurumun kenarında mahsur kalan köpeğini kendi imkanlarıyla çıkaramayınca jandarmayı aradı. M.D., jandarmadan köpeğinin kurtarılmasını isterken, ekipler olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri uçurumun kenarında mahsur kalan köpeği kurtararak sahibine teslim etti.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA