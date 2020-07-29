Son dakika... Mahmutbey gişelerinde bayram yoğunluğu
Son dakika haberi: Kurban Bayramı tatili öncesi Mahmutbey gişelerinde trafik hareketliliği başladı.
29.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:32
Kurban Bayramı tatili öncesi Mahmutbey gişelerinde trafik hareketliliği başladı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasına bir gün kala İstanbul'da trafik hareketliği başladı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Mahmutbey gişelerinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA