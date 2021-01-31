124 bin kişi ismini, 260 bin kişi soyadını düzeltti
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124 bin kişi ismini, 260 bin kişi soyadını düzeltti

31.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:18
124 bin kişi ismini, 260 bin kişi soyadını düzeltti

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ad ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama ile 2017 yılından bugüne kadar 124 bin 32 kişinin ismini, 260 bin 157 kişinin de...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ad ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulama ile 2017 yılından bugüne kadar 124 bin 32 kişinin ismini, 260 bin 157 kişinin de soyadını değiştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılında 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda yapılan düzenleme ile Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası ile düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadlarının il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı. 2019 yılında  Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

124 BİN KİŞİ İSMİNİ, 260 BİN KİŞİ SOYADINI DÜZELTTİ Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar, uygulamaya yoğun ilgili gösterdi. Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 124 bin 32 kişi ismini, 260 bin 157 kişi ise soyadını düzeltti. Ülke genelinde en çok 'Rabiye' ismi 'Rabia' olarak değiştirildi. 894 kişi 'Rabiye' ismini değiştirirken, onu sırasıyla 836 ile 'Hava', 526 ile 'Esme', 497 ile 'Yunis', 479 ile 'Ümüt' isimleri takip etti. Ayrıca 766 kişi 'Çoşkun' soyadını 'Coşkun' olarak değiştirdi. Onu sırasıyla 645 ile 'Uğuz', 563 ile 'İşik', 472 ile 'Çinar', 385 ile 'Top' soyisimleri takip etti. 'Kör', 'Aydin', 'Dalkıç', 'Turğut', ve 'Kahriman' gibi soyadları ile 'Memet, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet' gibi isimlerde en çok düzeltilen ad ve soyadlar arasında yer aldı.UYGULAMA 2022'YE KADAR DEVAM EDECEK

En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan şehir ise İstanbul oldu. Kentte bugüne kadar 19 bin 271 ad ve 45 bin 332 soyadı değişikliği yapıldı. Ayrıca Ankara'da 7 bin 1, İzmir'de 4 bin 254, Diyabakır'da 3 bin 361, Antalya'da 3 bin 154, Adana'da 3 bin 13, Bursa'da 2 bin 940, Şanlıurfa'da 2 bin 633, Konya'da ise 2 bin 628 kişi ad ve soyad düzeltmesi yaptırdı. Uygulamanın 6 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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