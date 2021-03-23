Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
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Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı

23.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:28
Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen şizofreni hastası Akgül. Y. hakkında 8 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Bursa'da evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmak isteyen şizofreni hastası Akgül. Y. hakkında 8 kişinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

Osmangazi'ye bağlı İvazpaşa Mahallesi'nde geçen sene mahalleyi havaya uçurmakla tehdit edip doğalgaz borusunu patlatan, çaydanlıkla komşulara saldıran kadın, yakın zamanda da tırpanla komşularının üzerine yürümüştü. Akgül Y. (41), olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlık ile direnerek ölümle tehdit etmişti. Polis tarafından gözaltına alınan şizofreni hastası Akgül Y., sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Ancak Akgül Y. ile mahalle sakinleri arasındaki kavgalar bitmedi. İddiaya göre Akgül Y., farklı zamanlarda tehdit ettiği komşularına saldırdı.

8 komşu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Akgül Y. hakkında 'huzur ve sükünu bozma, tehdit ve hakaret' suçlarından şiaayetçi oldu. Akgül Y.'nin oğlu Serdar Ertuğral da, "Ne olur Sağlık Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vali, kaymakam ve belediye başkanımız annemin tedavisi için devreye girsin. Onun tedavi görmesini mahalle sakinleri kadar ben de istiyorum" diye yardım istedi.

Savcılık, dava için yeterli delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. - BURSA

Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı
Son dakika! Mahalleyi havaya uçurmaya kalkan şizofreni hastası kadın hakkında takipsizlik kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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