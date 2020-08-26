Son dakika! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS salgınının ülkede görülmeye başladığı süreçte evde kalan ve kendilerini hamur işine veren kadınlar, belediyenin projesi kapsamında hem sağlıklı beslenmeyi öğreniyor hem de spor yaparak zayıflama imkanı yakalıyor.

Son dakika! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor
26.08.2020 08:25 | Son Güncelleme: 26.08.2020 08:29

KORONAVİRÜS salgınının ülkede görülmeye başladığı süreçte evde kalan ve kendilerini hamur işine veren kadınlar, belediyenin projesi kapsamında hem sağlıklı beslenmeyi öğreniyor hem de spor yaparak zayıflama imkanı yakalıyor.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından Covid-19 sonrası doğru beslenme ve sporla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve her geçen gün artan tansiyon, şeker, kanser ve obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 55 mahalleye gelen diyetisyen ve spor öğretmenleri, ilçe sakinlerine özel sağlıklı beslenme programı düzenlemesinin ardından çeşitli spor hareketleriyle spor yapmalarına katkı sağlıyor. Koronavirüs nedeniyle evde hareketsiz kalarak bolca hamur işi kadınlar, etkinlikte spor yaparak zayıflıyor.

'AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR'Muratpaşa Belediyesi sabah sporları hocası Ülker Pınar Aydın, karantina dönemi nedeniyle kadınların evlerinde uzun süreli hareketsiz kaldığını anlattı. Aydın, "Sürekli pasta börek yaptılar, kiloları aldılar. 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi'yle birlikte biz her mahalleye gidip onlara diyetisyenimiz diyet programı hazırlayacak. Spor hocalarımız ise fit olmalarını sağlayacak. Amacımız sağlıklı, mutlu, huzurlu, fit insanlar oluşturmak. 55 mahalleyi geziyoruz. Her gün farklı bir mahalledeyiz. 'Koronaya bye bye, spora hi hi' diyeceğiz. Bu kötü süreci sporla sağlıklı beslenmeyle avantaja çevirebilir, metabolizmalarını hızlandırabilirler" diye konuştu.TAKİPLERİ SAĞLANACAKBelediyenin diyetisyeni Tuğba Baysal Avcıoğlu, yanlış beslenme ve hareketsizlik nedeniyle bu projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. Avcıoğlu, "Hareketsizlikle ortaya çıkabilecek kanser, tansiyon, şeker ve kalp hastalığı gibi hastalıklara karşı komşularımızı korumak istedik. Özellikle pandemi sürecinde yanlış beslenmenin ve hareketsizliğin olumsuz etkinliklerini bir kez daha gördük. O yüzden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Sağlıklı Muratpaşa Hareketi' projesini başlattı. 55 mahalleye 3 ekip olarak giderek her vatandaşa ulaşmak istedik. Haftanın belirli günleri sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgiler verip, spor antrenörlerimiz sayesinde de ev içerisinde yapılabilecek küçük egzersizler göstereceğiz. Ardından takiplerini sağlayacağız" dedi.KANSERİ SPORLA YENDİEtkinliğe katılan Mürüvet Türel (41), spor aktiviteleri yaparak beslenme konularında bilgi edindiklerini belirterek, "Çok güzel şeyler öğrenip hayatımıza geçiriyoruz" diye konuştu.Fatma Köseler (55) ise "Rahim kanseriydim. İnsanın ister istemez psikolojisi bozuluyor. Muratpaşa'nın düzenlediği spor etkinlikleri sayesinde kanseri yendim. Havuza giderek, pilates ve spor yaparak kanseri atlattım. Mahallemize bu tür etkinliklerin gelmesinden mutluyum" dedi. 'SPOR AYAĞIMIZA GELDİ'

Koronavirüs nedeniyle uzun süre evde kaldığını aktaran Devlet Melemiş (60), "Eşim de rahatsızdı. Evin içerisindeydim sürekli. Bu spor ayağımıza kadar geldi. Spor yapıyoruz burada. Doktorlarımız öncülük yapıyor. Evin içerisinde aşırı stresten kilo aldım. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı Magazin
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi Spor
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı Güncel
ABD'de polisin arkadan vurduğu siyahi Amerikalı Jacob Blake felçli kaldı
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi Güncel
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı Magazin
Simge Sağın, havuz başındaki bikinili pozlarıyla büyük beğeni topladı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Otobüste kadına tokat atan kişinin ifadesi ortaya çıktı: Şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptım
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Ayağına savcı isteyen uyuşturucu tacirinden güvenlik güçlerine küstah sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Antalya'da köpük partileri yasaklandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Tedbirleri hiçe saydı! Karantinada olması gerekirken seyahat eden kişi yakalandı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Hevesle gittiği tatil sonu oluyordu! 5 yıldızlı otelde başına kale direği düştü
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
İki çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Yunanistan tansiyonu yükseltiyor! Doğu Akdeniz'de deniz ve hava unsurları ile tatbikat gerçekleştirdi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu da parti kurdu! Ambleminde kalp var
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
Gemiyi en son kaptan terk eder! Küle dönen metrobüsten son anda kurtuldu
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
iki kardeşe keser sapıyla şiddet iddiasında üvey baba tutuklandı
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
20 yıl önce Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olan Figo'dan Messi paylaşımı: Başka bir tarihi an
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Hulusi Akar Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Akkaya Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Ankara Giresun
Şu an buradasınız: Son dakika! Mahallenin kadınları, sporla zayıflıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 08:29:27. #1.15#
title