Son dakika... Mahalleli üç gündür küreklerle hırsız nöbetinde
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Son dakika... Mahalleli üç gündür küreklerle hırsız nöbetinde

Gelen son dakika haberine göre Mahalleli üç gündür küreklerle hırsız nöbetinde İstanbulSultanbeyli'de bir mahalleye dadanan hırsızlar vatandaşı isyan ettirdi.

01.06.2020 07:30 | Son Güncelleme: 01.06.2020 07:36

Mahalleli üç gündür küreklerle hırsız nöbetinde

İSTANBUL - İstanbulSultanbeyli'de bir mahalleye dadanan hırsızlar vatandaşı isyan ettirdi. Geceleri gözlerine uyku girmeyen mahalle sakinleri sokak sokak hırsızları arıyor. Kazma kürekle nöbet tutuyorlar

Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların üç gündür kabusu haline gelen hırsızlar isyan ettirdi. Üç gündür evlere ve bahçelere girmeye çalışan iki hırsız mahalle sakinlerini görünce kaçıyor. Bu durumun bir an önce son bulmasını isteyen mahalle sakinleri ise kadınıyla erkeğiyle gündüz gece nöbet tutuyor. Ellerinde kazma kürekle bekleyen vatandaşlara mahalle gençleri motosikletleriyle destek verirken, iki köpek sahibi bir kişi de köpekleriyle hırsız avında.Öte yandan mahalle sakinleri hırsızları bir an önce yakalamak için kendi aralarında whatsaap grubu kurdu. Whatsaap grubundan haberleşen mahalle sakinleri sokaklara dökülerek didik didik hırsızları aradı. Kazma, kürek ve köpeklerle aranan hırsızlara motosikletli gençlerde motosikletleri ile mahallede gezerek hırsızı aradı.

3 gündür hırsızı aradıklarını belirten bir mahalle sakini," hırsız bir de arsız çıktı.Giderken gören kişilere bir daha geleceğim diyormuş. Bugün 22.30 da geldi mahalleye gören kişilere de yine geleceğiz diyerek gidiyor artık bizde yakalayana kadar buradayız" diye konuştu.

Mahalleli olarak 3 gecedir nöbet tuttuklarını belirtten diğer bir mahalleli," burada 3 gündür nöbetteyiz. Mahallemizin gençleri olsun hepimiz toplanıyoruz. Bekliyoruz bura da bakalım bir daha geleceğim demiş. Akşamda buradan kaçarken görmüşler. Toplamda 2 kişiler bu akşam 1 kişi kaçmış" diye konuştu

Son dakika... Mahalleli üç gündür küreklerle hırsız nöbetinde

Kaynak: İHA

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