Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi

Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Son dakika haber: Korona virüs salgınında yeni kademeli normalleşmeye geçilmesinden sonra düğün hazırlıkları da başladı.

Korona virüs salgınında yeni kademeli normalleşmeye geçilmesinden sonra düğün hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda Malatya'da 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi.

Korona virüs salgınında yeni kademeli normalleşmeye geçilmesinden sonra düğün hazırlıkları da başladı. Bu kapsamda Malatya'da 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi. Malatya'da bir otel tarafından Malatya Park Avm'de 1. Geleneksel Düğün Karnavalı'nın açılışı gerçekleştirildi. Halka açık olan etkinlikte bando gösterisi, gelinlik defilesi ve kına şovları yapılarak başarılı bir organizasyon düzenlendi.

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda çekilişler yapılarak çeşitli hediyeler dağıtıldı. - MALATYA

Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi
Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi
Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Hacı Sabancı ile düğün hazırlıklarına başlayan Nazlı Kayı, gelinlik seçmeye gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Boris Johnson Fahrettin Altun
Magazin Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Seren Serengil Burak Yamantürk
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika magazin: Normalleşme sonrası 1. Geleneksel Düğün Karnavalı düzenlendi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 14:40:29. #1.13#

title