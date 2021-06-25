Son dakika... Mağazalara dadanan yankesici kadın önce kameraya, sonra polise yakalandı
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Son dakika... Mağazalara dadanan yankesici kadın önce kameraya, sonra polise yakalandı

Son dakika... Mağazalara dadanan yankesici kadın önce kameraya, sonra polise yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: İstanbul Beylikdüzü'nde mağazalarda "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yapan kadın, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Beylikdüzü'nde mağazalarda "yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yapan kadın, polis tarafından yakalandı. Kadının daha önce de aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkarken, yankesicilik anları ise kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nde bir kadının alışveriş merkezlerindeki mağazalarda alışveriş yapan kişilerin çanta ve cüzdanlarını "yankesicilik" yöntemi ile çaldığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. İlçede 3'ü yabancı uyruklu 11 kişiden bugüne kadar 9 cep telefonu, 2 çanta ve 2 para dolu cüzdan çalan kadının yakalanması için çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadının eşkalini güvenlik kamera kayıtlarından tespit etti. Yapılan detaylı araştırmalar sonunda yankesicilik olaylarını gerçekleştiren kadının 29 yaşındaki G.S. olduğu anlaşıldı. Polis, G.S.'yi önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kadının "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlenirken, 11 ayrı suç kaydı tespit edildi. Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan kadının mağazalarda gerçekleştirdiği yankesicilik yöntemi ile hırsızlık vakaları, iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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