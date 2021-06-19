Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
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Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu

Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 metre yükseklikten mağaraya düşen keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 metre yükseklikten mağaraya düşen keçi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Sert kayalıkların arasında olan mağaraya halatlar yardımıyla inen ekipler, zorlu kurtarma mesaisini ardından keçiyi yukarıya çıkardı.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tepecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede otlayan keçi yaklaşık 7 metre yükseklikten mağaraya düştü. Hayvanın mağarada mahsur kaldığını görenler keçiyi bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk olarak kendi güvenlik önlemlerini alan itfaiye ekipleri, daha sonra halat yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi. Ardından keçi halatlar yardımıyla güvenle yukarıya çıkarılarak, sahibine teslim edildi. Öte yandan ekiplerin kayalıklı mağaradaki zorlu kurtarma operasyonu ise amatör kameralara yansıdı. - KOCAELİ

Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu
Son Dakika | Mağaraya düşen keçi için zorlu kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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