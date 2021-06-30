Son dakika: Mağara'da silah ele geçirildi
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Son dakika: Mağara'da silah ele geçirildi

Son dakika: Mağara'da silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınakta silah ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınakta silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 29.06.2021 günü Yüksekova ilçesi Bölük köyü kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen mağara ve sığınakta yapılan aramada; 1 adet AK-47 Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 11 adet 7,62 mm G3 Piyade Tüfeği Fişeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/ İHA) -

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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