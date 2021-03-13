Son dakika! Maden sektörü, yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomik Reform Paketi'nin detayları belli oldu. Pakette yer alan madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yine yatırım ortamında güvencenin artırılacak olması, ihracat odaklı çalışan maden sektörünün yüzünü güldürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Madencilik Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 'Yeni Ekonomik Reform Paketi'nde madencilik sektörü ile ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım güvencesinin artırılması, bugüne kadarki söylemlerinizi tam anlamıyla destekler nitelikte. Sektörümüz ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yatırımlarını hayata geçirmeye hazır" dedi.

Çetinkaya, "İthal girdisi hemen hemen olmayan ve ihracat odaklı çalışan madencilik sektörü, yeni ekonomik paketteki 'cari açığın azaltılması' başlığının önemli figürlerinden biri olacaktır ve sektörümüz, Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda cesaretle yatırımlarını bir bir hayata geçirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli enerji ve milli madencilik politikası kapsamında sektörümüzden beklentilerinin büyük olduğunun bilincindeyiz. Bizler de bu doğrultuda yatırım güvencesinin de artırılması ile birlikte ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı vermek adına planladığımız yatırımlarımızı somutlaştırmak için hızlıca harekete geçmeye hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı