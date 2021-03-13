Son dakika! Maden sektörü, yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Maden sektörü, yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor

13.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:58
Son dakika! Maden sektörü, yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomik Reform Paketi'nin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yeni Ekonomik Reform Paketi'nin detayları belli oldu. Pakette yer alan madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yine yatırım ortamında güvencenin artırılacak olması, ihracat odaklı çalışan maden sektörünün yüzünü güldürdü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Madencilik Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu 'Yeni Ekonomik Reform Paketi'nde madencilik sektörü ile ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım güvencesinin artırılması, bugüne kadarki söylemlerinizi tam anlamıyla destekler nitelikte. Sektörümüz ülkemiz menfaatleri doğrultusunda yatırımlarını hayata geçirmeye hazır" dedi.

Çetinkaya, "İthal girdisi hemen hemen olmayan ve ihracat odaklı çalışan madencilik sektörü, yeni ekonomik paketteki 'cari açığın azaltılması' başlığının önemli figürlerinden biri olacaktır ve sektörümüz, Cumhurbaşkanımızın açtığı bu yolda cesaretle yatırımlarını bir bir hayata geçirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın milli enerji ve milli madencilik politikası kapsamında sektörümüzden beklentilerinin büyük olduğunun bilincindeyiz. Bizler de bu doğrultuda yatırım güvencesinin de artırılması ile birlikte ülkemizin toplam ihracatına sürdürülebilir katkı vermek adına planladığımız yatırımlarımızı somutlaştırmak için hızlıca harekete geçmeye hazırız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Birol Güven Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Mustafa Er Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Maden sektörü, yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 13:59:24. #1.16#
title