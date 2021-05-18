Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Haberler | 3. Sayfa

Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuait Lavuar alanında gençlerin maddi kullanımı yaptığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Terakki Mahallesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuait Lavuar alanında gençlerin maddi kullanımı yaptığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesinde Türkiye Taşkömürü Kurumuait lavuar alanında meydana geldi. Alanın içerisinde gençlerin maddi kullanımı yapıldığı ihbarı polis merkezine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri alanı didik didik aradı. Yapılan aramalar sonucunda gençlere rastlanılmayınca ihbarın asılsız ortaya çıktı. Ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Öte yandan alanda maddi kullanılanıma ait boru ve çakmaklar gözlerden kaçmadı.

Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Maddi bağımlısı genç ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram

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