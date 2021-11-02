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Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

Son dakika habere göre Şanlıurfa Haliliye ilçesinde madde bağımlılarının ateşe verdiği battaniye yangını paniğe neden oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Haliliye ilçesinde madde bağımlılarının ateşe verdiği battaniye yangını paniğe neden oldu.

Yangın, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın giriş katında atıl durumda olan ve madde bağımlılarının kullandığı harabe evde bulunan battaniyeler ateşe verildi. Siyah dumanların yükseldiği bina çevresinde yaşayanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Kolsuz/İHA)

Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

Son dakika haberi: Madde bağımlılarının yaktığı ateş paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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