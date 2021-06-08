Son dakika! Madagaskar Çevre Bakanı Raharinirina, okyanusları koruma çağrısında bulundu
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Son dakika! Madagaskar Çevre Bakanı Raharinirina, okyanusları koruma çağrısında bulundu

Son dakika! Madagaskar Çevre Bakanı Raharinirina, okyanusları koruma çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Madagaskar Çevre Bakanı Baomiavotse Vahinala Raharinirina, okyanusları koruma çağrısı yaptı.

Madagaskar Çevre Bakanı Baomiavotse Vahinala Raharinirina, okyanusları koruma çağrısı yaptı.

Bakan Raharinirina, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü vesilesiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkeyi çevreleyen okyanusu koruyarak ekonomik kazançlar elde edilebileceğini belirterek, Madagaskar halkını okyanusa sahip çıkmaya çağırdı.

Raharinirina, ada olarak Madagaskar'ın geniş bir deniz kıyısına sahip olduğuna ve bunu avantaja çevirebileceklerine dikkati çekerek, doğanın ve okyanusların her türlü tehlikeye karşı korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Bu yılki teması, "Okyanuslar: Yaşam ve Geçim" olarak belirlenen Dünya Okyanus Günü kapsamında ülkede, konuya ilişkin yarışmalar ve benzer etkinlikler düzenlendi.

Dünyanın dördüncü en büyük adası Madagaskar'da halkın büyük bir kısmı, balıkçılık ve turizm gibi denizcilik sektörüyle ilgili faaliyetlerle geçimlerini sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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