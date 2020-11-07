Son dakika! Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı

07.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:52
Son dakika! Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı

Bir son dakika haberine göre Senegal'in başkenti Dakar'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri protesto edildi.

Senegal'in başkenti Dakar'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri protesto edildi.

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi tarafından düzenlenen gösteride on binlerce kişi, Macron'un İslam'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Fransa karşıtı sloganlar atan eylemciler, ellerinde Fransa karşıtı ifadelerin yer aldığı afiş ve pankartlar taşıdı.

Meydana çıkan tüm yolların kalabalık nedeniyle kapandığı gösteride, ülkenin önde gelen dini liderleri, PASTEF partisi lideri ve 2019'da cumhurbaşkanı adayı olan Ousmane Sonko da birer konuşma yaptı.

Eylemde topluca dualar edildi, ilahiler söylendi.

Senegal İslamofobi ile Mücadele hareketi Sözcüsü İmam İsmaila Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macron'un İslam karşıtı ifadelerine tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

Laikliğin, Fransa'da artık radikal bir unsur haline geldiğini kaydeden Ndiaye, ülkedeki Müslüman nüfusu dışlamak için kullanıldığını savundu.

Ndiaye, Macron'un İslam'a saldırmak için bahane aradığını ve Müslümanları provoke etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve dürüstlüğünü bir kez daha takdir ediyoruz." diyen Ndiaye, Erdoğan'ın bu saldırılar karşısında tüm Müslümanları da ayağa kaldırdığını kaydetti.

Ndiaye, tüm Müslümanlara birlik olma çağrısında bulundu.

"Erdoğan, İslam'ı savunan ilk lider oldu"

Eyleme Dakar'ın banliyölerinden Keur Massar'dan katılan Fatou Diop da Hazreti Muhammed'e yapılan saygısızlığı asla kabul etmediklerini ve Macron'un sözlerini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Diop, "Bu vesileyle tüm dünyaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izinden gitme çağrısında bulunuyorum. Erdoğan, Macron'a karşı İslam'ı savunan ilk lider oldu." diye konuştu.

Abdulaziz Diop da eyleme bir Müslüman ve Senegalli olarak katıldığını belirterek, İslam'a yapılan her türlü hakaret ve saldırıda ilk harekete geçenin daima Erdoğan olduğunu vurguladı.

İmam Babacar Niang da Macron'un sözlerini kabul etmediklerinin ve buna tepki göstermeleri gerektiğinin altını çizdi.

Niang, "Erdoğan'ı çok seviyoruz. Çünkü o Hazreti Muhammed'i tüm dünyaya karşı savundu. Biz de Erdoğan ile beraberiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

İlgili Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haberi | Tunuslular Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti
Son dakika haberi | Tunuslular Macron'un İslam karşıtı tutumunu protesto etti

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Eddie Newton Mehmet Topal Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ölü Kasım Beşiktaş Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri Senegal'de kınandı - Dakar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.11.2020 20:56:34. #1.15#
title