SPOR Maçların naklen yayın ihalesinde süreç yine uzadı
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SPOR Maçların naklen yayın ihalesinde süreç yine uzadıİhale sonucu haftaya kaldıPerşembe günü teklif veren firmalar Kulüpler Birliği Vakfı ile detaylı bir toplantı yapacak.
SPOR Maçların naklen yayın ihalesinde süreç yine uzadı
İhale sonucu haftaya kaldı
Perşembe günü teklif veren firmalar Kulüpler Birliği Vakfı ile detaylı bir toplantı yapacak.
Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yayın İhale Komisyonu bugünkü toplantısında bir sonuç alamadı.
Süper Lig ve TFF 1'inci lig maçlarının yayın ihalesi için 2 firmanın yarıştığı öğrenilirken gelen revize teklifler değerlendirilirken sonuç alınamadı. Bugün noter huzurunda açılan teklifler incelendi. İhale komisyonu teklif veren 2 firma ile perşembe günü detaylı bir toplantı yapma kararı aldı ve yayın ihalesinde sonuç 28 Şubat Pazartesi gününe kaldı. Ayrıntılı açıklama gün içinde TFF tarafından yazılı olarak yapılacak.