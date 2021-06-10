Son Dakika | Maçka Parkı'ndaki 'uygunsuz kıyafet' tartışmasında yeni karar

Son dakika haberlerine göre BEŞİKTAŞ Maçka Parkı'nda güvenlikçi Savaş İlter ile Çağla Köse arasında yaşanan uygunsuz kıyafet tartışması sonrasında karşılıklı açılan hakaret davası, verilen kararın istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden karara bağlandı.

BEŞİKTAŞ Maçka Parkı'nda güvenlikçi Savaş İlter ile Çağla Köse arasında yaşanan uygunsuz kıyafet tartışması sonrasında karşılıklı açılan hakaret davası, verilen kararın istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden karara bağlandı. Savaş İlter'i beraat ettiren mahkeme, Çağla Köse hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığına' karar verdi.

Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017 günü yaşanan tartışmada, iddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca, 'güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" dedi. Çağla Köse de "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" yanıtını verdi. Tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Savaş İlter hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse hakkında da "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.İLK KARARDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNE PARA CEZASI VERİLDİYapılan yargılama sonunda mahkeme, Savaş İlter'i, "Hakaret" suçundan 3 bin 300 TL adli para cezası çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Çağla Köse hakkında ise, "haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği" gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti. "KİBARCA RİCA ETSE BU DURUMLAR OLMAZDI"Karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Bozma sonrası İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, Çağla Köse ve Savaş İlter, hazır bulundu. Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir. Kavgayı çıkaran ben değilim" diye konuştu."KARŞI TARAFIN DA CEZA ALMASINI İSTİYORUM"Savaş İlter ise, "Beraatimi istiyorum. Karşı tarafın da ceza almasını istiyorum" dedi.GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BERAAT, KÖSE'YE İSE CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme, Savaş İlter'i, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat ettirdi. Çağla Köse'ye ise hakaret sözünü, haksız bir fiile tepki olarak söylediği için ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı