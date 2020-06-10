Son Dakika: - Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor
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Son Dakika: - Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor

Son dakika haberi... - Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt yaptığı açıklamada, Macaristan ve Hırvatistan arasında korona nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının Cuma gününden itibaren kaldırılacağını ifade etti.

10.06.2020 16:08 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:14

- Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor

BUDAPEŞTE - Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt yaptığı açıklamada, Macaristan ve Hırvatistan arasında korona nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının Cuma gününden itibaren kaldırılacağını ifade etti.

Macaristan ve Hırvatistan sınırındaki kontroller Cuma gününden itibaren kaldırılıyor. Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjrt, "Macaristan ve Hırvatistan iki ülkenin vatandaşları için seyahat kısıtlamalarını kaldıracak, sınır geçişlere açık olacak" ifadesini kullandı. Alınan karar Macaristan ile Hırvatistan başbakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklandı. Szijjarto, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde Avusturya, Slovakya, Sırbistan, Slovenya ve Çekya ile sınırların daha önce açıldığını ve korona virüs vakalarında artış gözlemlenmediğini bildirdi.

Macaristan'da toplam korona virüs vaka sayısı 4 bin 27'ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 551 olarak açıklandı. Hırvatistan'da ise vaka sayısı 2 bin 247 olurken, korona virüs nedeniyle 106 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: - Macaristan ve Hırvatistan, sınır kısıtlamalarını kaldırıyor

Kaynak: İHA

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