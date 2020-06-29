Son Dakika: Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.
29.06.2020 10:24 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:24
DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, KOVİD-19 salgınının etkileriyle mücadelede işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."
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Kaynak: DHA