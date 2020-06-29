Son Dakika: Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yarın Türkiye'ye geliyor Son dakika habere göre DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, KOVİD-19 salgınının etkileriyle mücadelede işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkilerimiz ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir."

Kaynak: DHA