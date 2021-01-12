Son dakika: Macaristan'da YPG/PKK'lı iki teröriste verilen hapis cezası onandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Macaristan'da YPG/PKK'lı iki teröriste verilen hapis cezası onandı

12.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:18
Son dakika: Macaristan'da YPG/PKK'lı iki teröriste verilen hapis cezası onandı

Son dakika gündem haberi: Macaristan'da, "terörü finanse etmek" suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çiftin cezasının onandığı bildirildi.

Macaristan'da, "terörü finanse etmek" suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırılan terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çiftin cezasının onandığı bildirildi.

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, Szeged kentinde 2019'da, "terörü finanse etmek suçundan" iki yıl hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıl Macaristan'a girişleri yasaklanan terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çiftin cezası bir üst mahkeme tarafından onandı.

Birinci mahkemenin kararını yerinde bulan hakim Attila Joo, sanıkların 5 yıl boyunca, Türkiye'ye karşı silahlı eylemlerde bulunan örgütün faaliyetleri hakkında net bilgiye sahip olduklarını, bu yüzden haklarında verilen kararının doğru olduğunu belirtti.

Haberde, ilk duruşmada hapis cezasına çarptırılmalarından sonra sanıkların geçen yıl Macaristan'ı terk ederek Almanya'ya geçtikleri ve orada iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer aldı.

Milliyetine ilişkin bilgi verilmeyen erkek sanığın 2009'da Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya gönüllü olarak katıldığı belirtilirken, teröristin 2014'ten itibaren örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde yer aldığı kaydedildi.

İranlı olduğu belirtilen kadın sanığın ise 2010'da 15 yaşında PKK'ya katıldığı, 2014'ten bu yana da yine eşi gibi Suriye'de örgüt adına görev aldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, sanıkların 2015'te örgütten ayrılarak evlendikleri ve insan kaçakçıları aracılığıyla 6 Aralık 2017'de Macaristan sınırına gelerek iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Kanye West Cemal Hünal Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Twitter Hisarcık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Macaristan'da YPG/PKK'lı iki teröriste verilen hapis cezası onandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 19:20:59. #1.14#
title