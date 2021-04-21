Son dakika... Macar Kültür Merkezi 1. Dünya Savaşı'ndaki kadınların kahramanlığını sergiyle anacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Macar Kültür Merkezi 1. Dünya Savaşı'ndaki kadınların kahramanlığını sergiyle anacak

Son dakika... Macar Kültür Merkezi 1. Dünya Savaşı'ndaki kadınların kahramanlığını sergiyle anacak
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika gelişmesine göre Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Kadınlar da Kahramandı" adlı sergiyle, Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin savaştığı esnada kadınların yaptığı kahramanlıklar bir araya getiriliyor.

Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Kadınlar da Kahramandı" adlı sergiyle, Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin savaştığı esnada kadınların yaptığı kahramanlıklar bir araya getiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, serginin küratörleri arasında Viyana Macar Tarih Enstitüsü Başkanı Iván Bertényi, Paris Macar Kültür Merkezi Direktörü Zita Bodnár ile fotoğraf sanatçısı ve tarihçi Károly Kincses yer alıyor.

Sergi, Birinci Dünya Savaşı'na katılanların yanı sıra oğlu, ağabeyi veya eşleri savaştayken ülkelerinin ekonomisini ayakta tutmaya çabalayan kadınların daha önce sergilenmeyen arşiv fotoğraflarından oluşuyor.

Kadınların Macaristan'da hayata geçirdiği faaliyetlerin yanı sıra Türkiye'deki çalışmalarına da yer veren sergi, 28 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Hakan Arslan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Macar Kültür Merkezi 1. Dünya Savaşı'ndaki kadınların kahramanlığını sergiyle anacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 12:36:02. #1.15#

title