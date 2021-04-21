Son dakika... Macar Kültür Merkezi 1. Dünya Savaşı'ndaki kadınların kahramanlığını sergiyle anacak

Son dakika gelişmesine göre Macar Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "Kadınlar da Kahramandı" adlı sergiyle, Birinci Dünya Savaşı'nda erkeklerin savaştığı esnada kadınların yaptığı kahramanlıklar bir araya getiriliyor.