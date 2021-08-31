Son dakika... M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi
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Son dakika... M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi

Son dakika... M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı.

Forvet hattını güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, uzun süredir gizli yürüttüğü transfer çalışmasında sona yaklaştı. Son olarak Rennes forması giyen M'Baye Niang'ın Fenerbahçe'nin yeni santrforu olması an meselesi. Daha önce Milan, Torino, Ahli ve Rennes formaları giyen 26 yaşındaki M'Baye Niang'ın mevkii santrfor ancak forvet hattında sağ ve sol kanatta da etkili oluyor. Fenerbahçe Kulübü resmi tekliflerini iletirken kiralık veya satın alma seçeneklerinde iki ihtimale de hazırlıklı. Sarı-lacivertliler bu transferi sonlardımaya çalışırken imzaların çok yakın olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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