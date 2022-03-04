Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya - Haberler

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Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'nın tarihi güzellikleriyle ünlü şehri Lviv Rus saldırısına hazırlıyor.

Ukrayna'nın tarihi güzellikleriyle ünlü şehri Lviv Rus saldırısına hazırlıyor. Şehrin merkezinde bulunan önemli heykeller sünger ve naylon brandalarla kapatılarak korunmaya çalışılıyor.

Rusya'nın Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerini ve stratejik noktaları vurmasıyla Lviv'de savaşa hazırlanıyor. Rus saldırısı ihtimaline karşı kent meydanında bulunan tarihi heykeller üzenlerine sünger ve naylon brandalar çekilerek koruma altına alınmaya çalışılıyor. Kent merkezinde günlük hayat devam etse de belirli aralıklarla siren sesleri duyuluyor. - LVİV

Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

Son dakika: Lviv'de heykeller savaş ihtimaline karşı korunmaya

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ukrayna, Rus, Yerel, Haberler

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