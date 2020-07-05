Son Dakika | Lunaparklarda açılış öncesi son hazırlıklar yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Lunaparklarda açılış öncesi son hazırlıklar yapıldı

Son dakika güncel haberine göre İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle yarından itibaren açılacak lunaparklarda son hazırlıklar yapıldı.

05.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:15

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle yarından itibaren açılacak lunaparklarda son hazırlıklar yapıldı.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler" konulu genelgeyle lunaparklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla yarından itibaren faaliyetlerine başlayacak. Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirlerle açılacak olan lunapark ve tematik parklarda açılış hazırlıkları başladı. Bayrampaşa Adapark Şehir Parkı'nda bugün temizlik ve dezenfekte işlemleri Bayrampaşa Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Lunaparklarda korona virüs (Covid-19) salgınına karşı birtakım önlemler de alındı. Her makinenin girişine el dezenfektanları konulurken, makinelerde sosyal mesafeye göre bir oturma düzeni oluşturuldu.

"HER MAKİNE VATANDAŞLAR İNDİKTEN SONRA TEKRAR DEZENFEKTE EDİLECEK"

Yarından itibaren lunaparklarda alınan tedbirleri anlatan Adapark Genel Müdürü İsmail Çıldır, "Bu konuda Bayrampaşa Belediyesi çok hassas davranıyor. Bizim müracaatımıza karşılık hemen temizlik ekibini gönderdi. Hijyen temizliğimiz yapılıyor. Yarın itibarıyla içeriye maskesiz hiç kimse alınmayacak. Girişte ateş ölçümleri yapılacak. Sosyal mesafelere dikkat edilecek. Her makine vatandaşlar indikten sonra tekrar dezenfekte edilerek bu şekilde misafirlerimizi ağırlayacağız" dedi.

(Serdar Ünal/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Lunaparklarda açılış öncesi son hazırlıklar yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi Haber
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Haber
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor Haber
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü Haber
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Er meydanında karşımıza çıkın
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Paylaşım başına en çok para kazanan isimler belli oldu! Dwayne Johnson kazancıyla dudak uçuklattı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı okullarda alınması gereken önlemleri madde madde sıraladı
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Erdoğan Esra Albayrak Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Hadise Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ahmet Ağaoğlu Ivan Obradovic Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Su Düğün Sakarya Havai Fişek
Şu an buradasınız: Son Dakika | Lunaparklarda açılış öncesi son hazırlıklar yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 14:40:51. #1.14#
title