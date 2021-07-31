Son dakika: Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika: Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika: Lüleburgaz'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Çeşmekolu köyünde Cemal Erol'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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