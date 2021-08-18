Son dakika... Lüleburgaz'da atık su arıtma tesisine gelen çamurlu su kurutularak ekonomiye kazandırılacak
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Son dakika... Lüleburgaz'da atık su arıtma tesisine gelen çamurlu su kurutularak ekonomiye kazandırılacak

Son dakika... Lüleburgaz'da atık su arıtma tesisine gelen çamurlu su kurutularak ekonomiye kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde atık su arıtma tesisinde günde 20 bin metreküp çamur kurutularak, gübre ve dolgu malzemesi olarak kullanılacak.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde atık su arıtma tesisinde günde 20 bin metreküp çamur kurutularak, gübre ve dolgu malzemesi olarak kullanılacak.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, tesise gelen atık su ile çamurun ayrıştırılarak solar kurutma tesisinde kurutulacağı belirtildi.

Yılda 7 milyon metreküp çamurun kurutulacağı ifade edilen açıklamada, çamurun kurutulması için 1800 metrekarelik alanda solar kurutma tesisi çalışmalarına başlanıldığı bildirildi.

Kurutulan çamurun doğaya kazandırılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halihazırda yüzde 23 kuruluk oranında çıkan çamurlar, tesisin çalışmasıyla birlikte yüzde 80 kurulukta çıkacak. Üre oranı yüksek olan kurutulmuş çamurlar ise belediyenin alanlarında toprak dolgu malzemesi ve gübre olarak değerlendirilebilecek.

Yüksek gübre verimine sahip olan kurutulmuş çamur bununla birlikte dolgu toprak malzemesi olarak da kullanılarak doğaya dönecek."

Son dakika... Lüleburgaz'da atık su arıtma tesisine gelen çamurlu su kurutularak ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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