Son Dakika | Lüleburgaz'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Lüleburgaz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Lüleburgaz ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edirne Bayırı mevkisi hava radar arazisindeki ağaçlık alanda yangın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA