Son dakika haber! Letonya Büyükelçisi Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Son dakika haber! Letonya Büyükelçisi Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

15.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:16
Son dakika haber! Letonya Büyükelçisi Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Son dakika haber: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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