Son Dakika | Lübnanlı gençler, "İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu" olayı güneydeki sınıra çizdi
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Son Dakika | Lübnanlı gençler, "İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu" olayı güneydeki sınıra çizdi

Son Dakika | Lübnanlı gençler, 'İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu' olayı güneydeki sınıra çizdi
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Lübnanlı gençler, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 21 Ağustos'ta düzenlenen gösteride İsrail askerinin tabancayla vurulduğu olayı güneydeki sınır duvarına resmetti.

Lübnanlı gençler, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 21 Ağustos'ta düzenlenen gösteride İsrail askerinin tabancayla vurulduğu olayı güneydeki sınır duvarına resmetti.

Gönüllü gençler tarafından güneyde İsrail-Lübnan sınırında beton bloklarla inşa edilen duvara, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin siper aldığı sınır duvarının dibine yaklaşan bir Filistinlinin keskin nişancı olduğu söylenen İsrail askeri Barel Shmueli'yi tabancayla vurduğunu anlatan grafiti yapıldı.

Güneydeki Nebatiye kentine bağlı Kfarkela bölgesinde yer alan duvara çizilen grafiti, Lübnan'ı işgal eden İsrail ordusu tarafından 29 Ağustos 1987 yılında katledilen Filistinli karikatür sanatçısı Naci Ali'ye atfedildi.

Filistin bayrağı ve diğer bazı figürlerin de yer aldığı grafiti, kısa sürede sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Ne olmuştu?

Filistinliler, 21 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında gösteri düzenlemişti.

İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail askerlerinin siper aldığı sınır duvarının dibine yaklaşan bir Filistinlinin, keskin nişancı olduğu söylenen Shmueli'yi tabancayla vurduğu anı gösteren görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Soroka Sağlık Merkezi dün, başından vurulan Shmueli'nin tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Son Dakika | Lübnanlı gençler, 'İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu' olayı güneydeki sınıra çizdi
Son Dakika | Lübnanlı gençler, 'İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu' olayı güneydeki sınıra çizdi
Son Dakika | Lübnanlı gençler, 'İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu' olayı güneydeki sınıra çizdi
Son Dakika | Lübnanlı gençler, 'İsrail askerinin Gazze ayrım duvarında tabancayla vurulduğu' olayı güneydeki sınıra çizdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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