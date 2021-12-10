Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Son dakika haberleri... Patlama sonrası çıkan yangının görüntüleri Sokakta patlamaya sonrası büyük bir gürültünün duyulması ve panik yapan halk Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.
SUR, DİYARBAKIR (AA) - Patlama sonrası çıkan yangının görüntüleri
Sokakta patlamaya sonrası büyük bir gürültünün duyulması ve panik yapan halk Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.