Son Dakika | Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Patlama sonrası çıkan yangının görüntüleri

Sokakta patlamaya sonrası büyük bir gürültünün duyulması ve panik yapan halk Lübnan'ın güneyindeki Sur Şehri'nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali'de büyük bir patlama meydana geldiği bildirildi.