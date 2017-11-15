"2 Gün İçinde Döneceğim" Diyen Başbakan Hariri İçin Lübnan'dan Açıklama: Gözaltında

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yle ilgili Twitter adresinden yaptığı açıklama yaptı. Aoun, "Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin ülkeye dönmemesini meşru kılacak hiçbir şey olamaz, bu yüzden onun gözaltında olduğunu düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

"LÜBNAN'A YÖNELİK DÜŞMANCA BİR TUTUM"

Cumhurbaşkanı Aoun'un basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İstifasının üzerinden 12 gün geçmesine rağmen Hariri'nin Suudi Arabistan'dan dönmemesinin hiçbir gerekçesi olamaz. Biz, bundan dolayı kendisinin zorla alıkonulduğunu ve gözaltında tutulduğunu düşünüyoruz. Hariri'nin alıkonulmasını, Lübnan'a yönelik düşmanca bir tutum olarak kabul ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"2 GÜN İÇİNDE LÜBNAN'DAYIM" DEMİŞTİ

Suudi arabistan'da görevinden istifasını açıkladıktan sonra ülkesine dönemeyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, herkesin beklediği haberi Twitter hesabından duyurdu. Suudi Arabistan'ın alıkoyduğu iddia edilen Hariri, iki gün içinde ülkesine döneceğini ifade etti. Ailesinin ise Suudi Arabistan'da kalacağını söyledi.

4 KASIM'DA İSTİFA ETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta istifa ettiğini açıklamıştı.