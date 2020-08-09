Son dakika... Lübnan'da patlama nedeniyle bakan ve milletvekili istifaları sürüyor
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Son dakika... Lübnan'da patlama nedeniyle bakan ve milletvekili istifaları sürüyor

Son dakika haberleri: Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından 1 bakan ve 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.

Son dakika... Lübnan'da patlama nedeniyle bakan ve milletvekili istifaları sürüyor
09.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 23:14

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve binlercesinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından 1 bakan ve 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.

Çevre Bakanı Danışmanı Saad İlyas, AA muhabirine verdiği demeçte, Çevre Bakanı Damianos Kattar'ın istifa kararını Başbakan Hassan Diyab'a ilettiğini belirtti. İlyas, Kattar'ın istifa kararından vazgeçmesi için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bağımsız bir milletvekili daha görevinden istifa etti

Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki patlama nedeniyle 1 milletvekili daha görevinden istifa etti.

Bağımsız milletvekili Mişel Muavvıd, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetin düşürülmesi ve erken seçimlerin yapılması için Lübnanlılarla birlikte sokaktaki mücadeleye katılmaya ve meclisteki görevimden istifa etmeye karar verdim." dedi. Uluslararası soruşturmayı kabul etmeyen bir yönetim ve sistemle karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Muavvıd, hükümetin istifa etmediğine ve meclisin toplanmadığına dikkati çekti.

Daha önce istifa ettiği duyuran Lübnanlı bir diğer milletvekili Nimet İfram ise televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Meclis'e, görev süresini kısıtlayacak bir kanun çıkarması için 2-3 günlük süre tanıdığını ve istifasını geri çektiğini" belirtti. İfram, aksi taktirde istifa edeceğini aktardı.

Gün içerisinde Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed de görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ayrıca bu süreçte 5 milletvekili de istifa kararını açıklamıştı.

Son istifalarla birlikte Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden bakan sayısı 2'ye, milletvekili sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

Hükümet görevine devam ediyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından bakanların istifaları sürerken Başbakan Hassan Diyab ile bazı bakanlar toplantı yaptı. Lübnan Çalışma Bakanı Lemya Yemmin toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, hükümetin istifa etmesi yönünde bir karar alınmadığını söyledi. Sanayi Bakanı Imad Hubbullah da toplantı akabinde, "Hükümet direniyor. Çalışmaya ve halka karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi. Diğer bakanlar ise açıklama yapmadı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.

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Kaynak: AA

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