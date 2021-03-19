Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi

19.03.2021 20:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:59

Son dakika haberi: Lübnanlılar, ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişini protesto etmek için başkent Beyrut'ta yürüyüş düzenledi.

Lübnanlılar, ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişini protesto etmek için başkent Beyrut'ta yürüyüş düzenledi.

Beyrut'taki Merkez Bankasının önünde toplanan Lübnanlılar, yerel para biriminin karaborsada giderek değer kaybetmesi üzerine "geçiş hükümeti için sokağa" sloganıyla Enerji Bakanlığı binasına yürüdü.

Göstericiler, Lübnan bayraklarının yanı sıra üzerinde "Beyrut Limanı'ndaki patlamanın sorumlularından hesap sorulsun", "4 Ağustos felaketinin hesabını soracak geçiş hükümeti istiyoruz", "Özgürlük, onur ve adalet" ve "İstifa etmiş hükümetin yerine bağımsız hükümet istiyoruz" yazan pankartlar taşıdı.

Enerji Bakanlığından Lübnan Elektrik Kurumuna ve oradan da Hükümet Sarayının (Başbakanlık) önündeki Riyad Sulh Meydanı'na yürüyen eylemciler, mevcut ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi partilerin dışında, bağımsız bir geçiş hükümetinin kurulması yönünde talepte bulundu.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Sayda kentinde de "Lübnan'ı ve Lübnanlıları kurtarmak için" sloganıyla gösteri düzenlenirken, Lübnan'ın diğer bazı bölgelerinde kısa süreliğine yolları trafiğe kapatma eylemleri gerçekleştirildi.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019 itibarıyla yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybederek farklı fiyatlardan işlem görüyor.

Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira olarak açıklansa da karaborsada dolar halihazırda 12 bin liranın üzerine çıktı.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi
Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi
Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi
Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ayşegül Çınar Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Lübnan'da hayat pahalılığı ve doların yükselmesi protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:00:50. #1.15#
title