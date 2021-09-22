Son dakika: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İsrail ihtilaflı bölgelerde petrol ve gaz aramalarını dondurmalı"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in, Lübnan'la ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve gaz arama çalışmalarını dondurması gerektiğini belirterek, "Çünkü bu adım, ABD ve BM ara buluculuğunda (İsrail ile) sürdürülen dolaylı müzakerelere aykırıdır." dedi.

Cumhurbaşkanlık ofisinden yapılan açıklamada, Avn'ın, Baabda Sarayı'nda, BM Genel Sekreteri Lübnan Özel Temsilcisi Joanna Wronecka'yı kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Avn'ın Wronecka ile İsrail'in ülkenin güneyindeki tartışmalı deniz alanında başlattığı petrol ve gaz arama çalışmalarına değindiği aktarıldı.

Birlemiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üzerinden, İsrail'in arama çalışmaları için ABD'li bir şirketle yaptığı anlaşmayı kabul etmediklerinin altını çizen Avn, "Çünkü bu adım, ABD ve BM ara buluculuğunda (İsrail ile) sürdürülen dolaylı müzakerelere aykırıdır. Müzakereler gereği tüm arama çalışmalarının ihtilaflı bölgelerde dondurulması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Avn ve Wronecka'nın, Lübnan'da mayısta yapılacak genel seçimlerin yanı sıra, Necib Mikati başbakanlığında kurulan hükümetin işlevi hakkında da görüş alış verişinde bulundukları belirtildi.

Halliburton şirketi 14 Eylül'de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki tartışmalı bölgedeki Kariş sahasında gaz ve petrol arama ihalesini kazandığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.