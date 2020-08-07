Son dakika! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'taki patlamanın nedeni füze, bomba veya dış etken olabilir
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Son dakika! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'taki patlamanın nedeni füze, bomba veya dış etken olabilir

Son dakika haberi: Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkentteki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını, bomba, füze veya başka bir dış etken olabileceğini ifade etti.

Son dakika! Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut'taki patlamanın nedeni füze, bomba veya dış etken olabilir
07.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:20

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkentteki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını, bomba, füze veya başka bir dış etken olabileceğini ifade etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan amonyum nitratın yanması sonucu şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada 154 kişi hayatını kaybetmiş, 120'si ağır 5 binden fazla kişi yaralanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkentteki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını, bomba, füze veya başka bir dış etken olabileceğini ifade etti. Avn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Beyrut'taki patlamaya ilişkin uydu görüntülerini istediğini aktarırken, görüntülerin Fransa'da bulunmaması halinde diğer ülkelerden talep edebileceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Avn, patlama ile ilgili yürütülen soruşturmanın tüm sorumluları kapsayacağını ve yargı sürecinin hızlı ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Avn, geç gelen adaletin adalet olmadığını vurguladı. Avn, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmanın uluslararası yapılmasına yönelik gelen taleplerin gerçeği saptırma girişimi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı, "Bu olay Lübnan'a yönelik ablukayı kaldırdı, dünya ülkeleri başkanlarının birçoğu beni arayarak maddi yardımda bulunmaya hazır olduklarını ilettiler ve yardım uçaklarını da göndermeye başladılar" ifadelerini kullandı. Avn, ilerleyen günlerde ülkesine çok sayıda yardımın ulaşacağını ve Beyrut'tun patlama öncesi durumundan daha iyi olacağını vurguladı.

Öte yandan Beyrut'ta meydana gelen patlamanın 15 milyar dolardan fazla zarara yol açtığı düşünüyor.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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