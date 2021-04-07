Son dakika... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beşşar Esed ile telefon görüşmesinde deniz sınırı meselesini konuştu
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Son dakika... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beşşar Esed ile telefon görüşmesinde deniz sınırı meselesini konuştu

Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Son dakika... Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beşşar Esed ile telefon görüşmesinde deniz sınırı meselesini konuştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın telefonda görüştüğü Beşşar Esed ile deniz sınırları meselesini ele aldığını belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın telefonda görüştüğü Beşşar Esed ile deniz sınırları meselesini ele aldığını belirtti.

Bakan Vehbe, konuya ilişkin yerel bir televizyon kanalına açıklamada bulundu.

"Cumhurbaşkanı Avn, (Esed ile) telefon görüşmesinde Lübnan'ın kara sularındaki egemenliğine dokunulmasını kabul etmeyeceğini teyit etti." diyen Vehbe, görüşmenin ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi vermedi.

Vehbe, "Avn, ülkesinin deniz sınırlarına bağı kaldığı gibi Suriye'yi de müzakerelere davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan ile Suriye arasındaki deniz sınırının uluslararası mahkemelere yapılacak başvuruyla belirlenebileceğini kaydeden Vehbe, "Bu dönemde Suriye'ye saldırma gibi bir pozisyonda değiliz." diye konuştu.

Esed rejiminin resmi yayın organlarından Al-Savra gazetesi, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının, Rus petrol arama firmaları Capital Limited ve East Med Amrit ile anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Al-Savra'nın 16 Mart tarihli haberinde, anlaşmanın "25+5 yıl şeklinde yapıldığı, 48 aylık bir keşif çalışmasının planlandığı, gerek duyulması halinde sürenin 36 ay daha uzatılabileceği, petrol veya doğal gaz bulunması durumunda da paylaşımın üretilen miktara göre yapılacağı" bilgileri yer almıştı.

Esed rejiminin Rus enerji şirketlerini Akdeniz'de petrol arama faaliyetleri için yetkilendirilmesi, Suriye ile deniz sınırlarında henüz mutabakatı olmayan Lübnan'da tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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