Son dakika... Lübnan, Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Son dakika... Lübnan, Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

27.01.2021 22:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 22:54
Son dakika... Lübnan, Cezayir ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 76, Cezayir'de 6, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 76, Cezayir'de 6, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 906 kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 428 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 553'e, vakaların 289 bin 660'a, iyileşenlerin sayısının da 170 bin 67'ye yükseldiği aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti, 262 yeni vaka tespit edildi, 202 hasta ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 877, vaka sayısı 106 bin 359, iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 589 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 6 kişinin öldüğü, 3 bin 939 yeni vaka görüldüğü, 3 bin 890 kişinin ise hastalığı atlattığı duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 811'e, vaka sayısının 289 bin 86'ya, iyileşen hasta sayısının ise 263 bin 730'a çıktığı bilgisi verildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise salgında 580 kişinin daha enfekte olduğu, 436 kişinin iyileştiği bildirildi.

Vaka sayısının 162 bin 862'ye, iyileşen hasta sayısının 155 bin 739'a çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede bugüne kadar 957 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammed Yahya Ahmad Mohammed

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