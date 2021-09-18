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Son dakika: Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in, ihtilaflı deniz bölgesinde petrol aramasına engel olunmasını istedi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika: Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in, ihtilaflı deniz bölgesinde petrol aramasına engel olunmasını istedi

Son dakika haberler... Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'den, İsrail'in, Lübnan'la ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamasına engel olmak için ilgili uluslararası makamlarla temas kurmasını istediği belirtildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'den, İsrail'in, Lübnan'la ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve gaz arama çalışmalarına başlamasına engel olmak için ilgili uluslararası makamlarla temas kurmasını istediği belirtildi.

Merkezi ABD'de bulunan çok uluslu Halliburton şirketinin, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı bölgede Tel Aviv için petrol ve gaz arama ihalesi kazandığına dair haberler üzerine Başbakanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

Mikati açıklamada, "Bu konuyu hafife almak ya da Lübnan'ın haklarından feragat etmek söz konusu değil. Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'i bu işten caydırması ve onu Lübnan'ın haklarına ve egemenlik alanına yönelik mükerrer saldırılarını durdurmaya zorlaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Mikati, Buhabib'den, bu konuda ilgili makamlarla iletişime geçmesini talep etti.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Buhabib bugün yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan'ın BM Daimi Temsilcisi Emel Müdelleli ile ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden, İsrail'in, petrol ve gaz arama işlemlerinin, Lübnan ile arasındaki tartışmalı deniz bölgesinde olmadığını teyit etmesini istedi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih el-Berri de daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in, ülkesiyle ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları yapmasının, "iki ülke arasında daha önce yapılan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini" belirtmişti.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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