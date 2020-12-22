Son Dakika | Lorient'in saha görevlisi Essirard, ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti
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Son Dakika | Lorient'in saha görevlisi Essirard, ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti

22.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:26
Son Dakika | Lorient'in saha görevlisi Essirard, ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lorient'in saha görevlisi Yohann Essirard, maç sonrası ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lorient'in saha görevlisi Yohann Essirard, maç sonrası ışıklandırma spotlarından birisinin üzerine düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rennes ile hafta sonu yapılan lig maçının 10 dakika sonrasında sahayı kontrol etmek amacıyla görevine başlayan 38 yaşındaki Essirard'ın üzerine, sahanının ışıklandırma ve ısınmasını sağlayan spotlardan birisinin düştüğü belirtildi.

Olay sonrası ilk müdahalesi takımın sağlık ekipleri tarafından yapılan ve hastaneye kaldırılan Yohann Essirard'ın verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

Emniyet ekipleri ve kulübün, olay hakkında soruşturma başlattığı da ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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