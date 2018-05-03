Son Dakika! Londra'da Patlama: 30'a Yakın Kişi Yaralandı
Son Dakika! İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yahudilerin sokak festivalinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 30'a yakın kişi yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen bir patlama nedeniyle 30'a yakın kişinin yaralandığı belirtildi.
30'A YAKIN KİŞİ YARALANDI
Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın Express'e dayandırdığı haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.
PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL
Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
YARALILARIN YÜZLERİ YANDI
Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.