Son Dakika! Londra'da Patlama: 30'a Yakın Kişi Yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da meydana gelen bir patlama nedeniyle 30'a yakın kişinin yaralandığı belirtildi.

30'A YAKIN KİŞİ YARALANDI

Kuzey Londra'nın Stamford Hill bölgesinde bir patlama meydana geldi. Reuters'ın Express'e dayandırdığı haberine göre patlamada 30'a yakın kişi yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ DEĞİL

Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtildi. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

YARALILARIN YÜZLERİ YANDI

Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.



