Son dakika... Londra'da otobüs kazası: 1 ölü
Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da iki otobüsün çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da iki otobüsün çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesinde otobüs kazası meydana geldi. Olayda 30 yaşlarındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından kazanın yaşandığı alan trafiğe kapatıldı. - LONDRA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı