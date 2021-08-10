Son dakika... Londra'da otobüs kazası: 1 ölü
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Son dakika... Londra'da otobüs kazası: 1 ölü

Son dakika... Londra'da otobüs kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da iki otobüsün çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da iki otobüsün çarpışması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Victoria bölgesinde otobüs kazası meydana geldi. Olayda 30 yaşlarındaki bir kadın olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından kazanın yaşandığı alan trafiğe kapatıldı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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