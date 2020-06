Son dakika! Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri, Türkiye'de Son dakika haberleri: ANTALYA'da 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Türkiye'ye getirildi.

ANTALYA'da 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan 'ın girişimleriyle İngiltere 'nin başkenti Londra 'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Türkiye 'ye getirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kafaları yapışık olarak dünyaya gelen Derman ve Yiğit Evrensel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ve eşi Emine Erdoğan'ın takibi ile gerekli ameliyatın yapılması için 1 Aralık 2019'da Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İngiltere'ye götürüldü. Evrensel kardeşler, başkent Londra'da benzer ameliyatların gerçekleştirildiği Great Ormond Street Hastanesi'nde tedaviye alındı. Türkiye'den 2 doktorun da eşlik ettiği 42 kişilik ekibin yaptığı 3 büyük operasyon sonrası yapışık ikizler birbirlerinden başarıyla ayrıldı. Derman ve Yiğit, geçen 28 Ocak'ta yapılan ayırma ameliyatından sonra yoğun bakımda tedaviye alındı. Evrensel kardeşler, buradaki tedavilerinin ardından bugün aileleriyle birlikte Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Londra'dan Ankara'ya getirildi. Ambulansla Ankara Şehir Hastanesine götürülen Derman ve Yiğit, bir süre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavi görecek.

'BEBEKLERİMİZ HAYATA YENİDEN BAŞLAYACAK'İkizlerin babası Ömer Evrensel, "Bebeklerimizin hiçbir problemi yok. Yemelerinde, içmelerinde hiçbir sıkıntı yok, her şey normal. Bebeklerimiz hayata yeniden başlayacak, adeta yeniden doğdular. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Şükürler olsun sağlıklarına kavuştular. Bundan sonrasındaki süreçte her şey daha güzel olacak" dedi.

Anne Fatma Evrensel de, çocukları sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, tedavilerinin yapılmasın da emeği geçenlere teşekkür etti.

- Ankara

Kaynak: DHA